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Порту - Рома
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Судьи
Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)
Материалы
15 августа 2016
23:43
Спаллетти: «Матч с «Порту» имеет определяющее значение для «Ромы»
1
Порту - Рома
17.08.2016, Среда, 21:45 мск
Порту, стадион
Драгау
Трансляция:
Матч ТВ
Лига чемпионов, 4 раунд
, первый матч
Порту
-
Рома
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Протокол
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Комментарии (2)
Порту - Рома, Салах, Опасный момент
Порту - Рома, Салах, Опасный момент
Порту - Рома, Салах, Голевой момент
Порту - Рома, Теллес, Сэйв
Порту - Рома, Фелипе, Автогол, 0-1
Порту - Рома, Алиссон, Сэйв
Порту - Рома, Касильяс, Сэйв
Порту - Рома, Вермален, Удаление
Порту - Рома, Андре Силва, Гол, 1-1
Порту - Рома, Отавио, Опасный момент
Порту - Рома, Эмерсон, Игра рукой
Порту - Рома, Андре Силва, Промах
Порту - Рома, Адриан, Офсайд
Порту - Рома, Паредес, Штрафной
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Рейтинг:
+10
Tiger-
17 августа 2016, 23:14
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РОСТОВ -АЯКС = ПОХОЖЕ
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Рейтинг:
+10
Tiger-
17 августа 2016, 23:13
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РОМА дома покажет... у ПОРТУ в РИМе шансов НЕТ
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