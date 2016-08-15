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Судьи
Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)
Материалы

Порту - Рома

17.08.2016, Среда, 21:45 мск Порту, стадион Драгау Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Порту - Рома
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    Рейтинг: +10

    Tiger- 17 августа 2016, 23:14

    РОСТОВ -АЯКС = ПОХОЖЕ

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    Рейтинг: +10

    Tiger- 17 августа 2016, 23:13

    РОМА дома покажет... у ПОРТУ в РИМе шансов НЕТ

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