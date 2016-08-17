ФНЛ. «Динамо» одолело «Луч-Энергию», Гасилин принес победу «Зениту-2» над «Волгарем»

В Футбольной национальной лиге подошли к концу шесть матчей восьмого тура. Московское «Динамо» одолело «Луч-Энергию», очередной гол Алексея Гасилина позволил «Зениту» взять верх над «Волгарем», «Кубань» сыграла вничью с «Сибирью», «СКА-Хабаровск» на выезде выиграл у «Сокола», а «Факел» и «Шинник» одержали домашние победы.

Первенство ФНЛ. 8-й тур

Динамо (Москва) – Луч-Энергия (Владивосток) – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Терехов, 55; 1:1 – Грицаенко, 79; 2:1 – Темников, 87; 2:2 – Терехов, 89 (автогол); 3:2 – Зотов, 90+2.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Проничев, 23; 1:1 – Зарипов, 42; 2:1 – Гасилин, 71.

Кубань (Краснодар) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Житнев, 40; 1:1 – Вотинов, 42.

Незабитый пенальти: Ильин, 52.

Сокол (Саратов) – СКА-Хабаровск – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Кацаев, 8 (с пенальти); 1:1 – Дудолев, 20; 2:1 – Мануковский, 49; 2:2 – Корян, 90+2; 2:3 – Корян, 90+4.

Факел (Воронеж) – Химки – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ярковой, 55 (автогол); 2:0 – Саталкин, 88.

Шинник (Ярославль) – Тамбов – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Подоляк, 44; 2:0 – Низамутдинов, 51; 2:1 – Чернышов, 79.