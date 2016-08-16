Камболов попал в список подозреваемых в применении допинга из-за отравления

Причиной попадания хавбека «Рубина» Руслана Камболова в список подозреваемых в применении запрещенных веществ футболистов стало пищевое отравление, полученное им накануне поединка 30-го тура РФПЛ прошлого сезона с «Уфой». Желание игрока принять участие в матче было настолько сильным, что он обратился не к клубным врачам, а в обычную больницу, где ему и был сделан укол дексаметазона, который дал повод подозревать полузащитника в употреблении допинга.

«Именно в больнице ему вкололи две ампулы дексаметазона. Об инциденте с отравлением Руслан Камболов решил умолчать, так как хотел выйти на поле в матче последнего тура. Поэтому он не рассказал о своем лечении ни руководству, ни врачам клуба», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.