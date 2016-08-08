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    Карпин возглавит «Ростов» в ближайшие дни

    Известный российский специалист Валерий Карпин в ближайшее время может возглавить «Ростов», который остался без главного тренера. В прошедшую субботу Курбан Бердыев объявил о своем уходе из «Ростова». В матче 2-го тура Премьер-лиги против «Урала» командой руководил уже Дмитрий Кириченко. 16 и 24 августа желто-синим предстоят игры 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом».

    Карпин успел поработать в «Спартаке», «Мальорке» и «Армавире».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2016 13:15
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 августа 2016, 03:17

      А некоторые СМИ уже отправили его рулить "Локомотивом", а завтра может и сборная появиться...

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 8 августа 2016, 18:35

      Жаль Ростов( теперь точно в ФНЛ дорога(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 8 августа 2016, 17:47

      Тренер Аякса : "О, благадарю, тебя, господи".

      5
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      Рейтинг: +691

      retiremen 8 августа 2016, 17:33

      Бедный Карпин. В команду банкрот, после Бердыева. Страшно представить, что в конце сезона об нем будут говорить.

      1
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      ...
      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > retiremen 8 августа 2016, 18:12

      бабло тут не причем они и без него заебись играли и будут!!!а карпин ниху я не тренер!!! мою бабушку поставить тренером в барсу реал или баварию будет сидеть вязать носки и говороить играйте сынки и НИХУЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1642

      Benifacto 8 августа 2016, 16:45

      ВАлера Давай

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 8 августа 2016, 16:35

      Валера верим!

      2
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      Рейтинг: +3

      Просрочка 8 августа 2016, 15:37

      Возглавит и будет спартак гонять

      0
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      Рейтинг: +62

      nik33 8 августа 2016, 15:23

      а чё нрм. тренер.главное имеет опыт работы с южными командами.Валера наведёт порядок!.

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > nik33 8 августа 2016, 17:04

      А ничего, что этот опыт исключительно негативный для тех южных команд?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 августа 2016, 15:21

      Армавир, да. Но зато какой большой опыт выступлений в ЛЧ.

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 августа 2016, 15:21

      одно место вверху таблицы скоро освободитса...

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