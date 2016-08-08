Карпин возглавит «Ростов» в ближайшие дни

Известный российский специалист Валерий Карпин в ближайшее время может возглавить «Ростов», который остался без главного тренера. В прошедшую субботу Курбан Бердыев объявил о своем уходе из «Ростова». В матче 2-го тура Премьер-лиги против «Урала» командой руководил уже Дмитрий Кириченко. 16 и 24 августа желто-синим предстоят игры 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом».

Карпин успел поработать в «Спартаке», «Мальорке» и «Армавире».