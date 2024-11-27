РПЛ проведет внеочередное собрание в связи с коррупционным скандалом в российском судействе

В четверг, 28 ноября, состоится внеочередное общее собрание членов РПЛ.

Что будут обсуждать на собрании, не уточняется. Оно пройдет за день до заседания исполкома РФС.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов уверен, что внеочередное собрание связано с коррупционным скандалом в российском судействе.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Уверен, что в сложившейся ситуации экстренное и внеплановое собрание членов РПЛ могут собрать за сутки до исполкома РФС только по одному поводу – заявлениям самарского губернатора по коррупции в российском футболе.

По информации «Матч ТВ», решение принято буквально несколько минут назад. Повестки как таковой нет, но, повторюсь, я не сомневаюсь, что там будет только один вопрос.

РПЛ играет на опережение, и это, безусловно, заслуживает похвалы. Дело набирает ход», – написал Конов в своем телеграм-канале.

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