Карраскаль высказался о возможном уходе Бителло из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль отреагировал на возможный уход из клуба Бителло. Бразилец не вернулся в Москву из отпуска.
«Я не разговаривал с Бителло, ничего об этом не знаю. Надеюсь, что он не уйдeт, потому что это очень важный игрок для «Динамо».
Не думал ли я сам об уходе из «Динамо»? Нет. Я чувствую себя в клубе хорошо, я уже давно здесь, в Москве», – сказал Карраскаль.
- Бителло выступает за «Динамо» с 2023 года.
- Он забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
- Сообщалось, что динамовцы оценивают бразильца в 25-30 млн евро.
Источник: «Советский спорт»