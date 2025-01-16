Карраскаль высказался о возможном уходе Бителло из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль отреагировал на возможный уход из клуба Бителло. Бразилец не вернулся в Москву из отпуска.

«Я не разговаривал с Бителло, ничего об этом не знаю. Надеюсь, что он не уйдeт, потому что это очень важный игрок для «Динамо».

Не думал ли я сам об уходе из «Динамо»? Нет. Я чувствую себя в клубе хорошо, я уже давно здесь, в Москве», – сказал Карраскаль.