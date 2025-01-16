Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий отреагировал на уход Виллиана Жозе из «Спартака».
«Виллиан Жозе – пример легионера, которого в РПЛ быть не должно. Он приехал в российский чемпионат доигрывать, а не играть.
Приглашение слабых легионеров – большая проблема РПЛ. Если брать иностранца, то он должен делать разницу на поле, а не просиживать штаны на скамейке запасных», – сказал Непомнящий.
- Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» летом 2024 года за 2 миллиона евро.
- 33-летний бразилец провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.
- 14 января «Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе по обоюдному согласию сторон.