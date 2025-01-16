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    • Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно

    Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно

    Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий отреагировал на уход Виллиана Жозе из «Спартака».

    «Виллиан Жозе – пример легионера, которого в РПЛ быть не должно. Он приехал в российский чемпионат доигрывать, а не играть.

    Приглашение слабых легионеров – большая проблема РПЛ. Если брать иностранца, то он должен делать разницу на поле, а не просиживать штаны на скамейке запасных», – сказал Непомнящий.

    • Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» летом 2024 года за 2 миллиона евро.
    • 33-летний бразилец провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • 14 января «Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе по обоюдному согласию сторон.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1737040627
    Заведи себе клубик и распоряжайся))
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    FCSpartakM
    1737042741
    "Приглашение слабых легионеров – большая проблема РПЛ" У него уровень выше большей части легов, кек. Если человек не играл-это не значит, что он дно. Мы уже про Угальде все это слышали.
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    serhio80
    1737046508
    Кого **** чужое горе? Купили дёшево, не пошло, расстались без скандала. ***** купили Горшкова, дельфина, ещё хз кого... Кони пьянича...
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