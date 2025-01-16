Непомнящий назвал иностранного игрока, которого в РПЛ быть не должно

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий отреагировал на уход Виллиана Жозе из «Спартака».

«Виллиан Жозе – пример легионера, которого в РПЛ быть не должно. Он приехал в российский чемпионат доигрывать, а не играть.

Приглашение слабых легионеров – большая проблема РПЛ. Если брать иностранца, то он должен делать разницу на поле, а не просиживать штаны на скамейке запасных», – сказал Непомнящий.