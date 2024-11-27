Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 кубка России в котором сыграют «Ростов» и «Спартак». Игра состоится 27 ноября, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Жбанов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Голенков.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Спартак»: Селихов, Денисов, Абена, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Зорин, Мангаш, Медина, Николсон.

Главный тренер: Деян Станкович

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