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  • Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»: 27 ноября

Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»: 27 ноября

27 ноября 2024, 19:33
7

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 кубка России в котором сыграют «Ростов» и «Спартак». Игра состоится 27 ноября, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Жбанов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Голенков.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Спартак»: Селихов, Денисов, Абена, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Зорин, Мангаш, Медина, Николсон.

Главный тренер: Деян Станкович

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (7)
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...уефан
1732725695
...Мартинса бы поберечь надо было...
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Александр-Каратеев-yandex
1732726256
Посмотрим, как проявит себя второй состав Спартака.
Ответить
TIMOTHY
1732729885
Рвать Спартак
Ответить
alefreddy
1732732292
второй состав никакой балласт
Ответить
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