Мостовой: «У меня было два предложения о работе тренером»

Александр Мостовой высказался о своих тренерских перспективах.

«Что самое удивительное, после завершения карьеры [в 2005 году] было всего два предложения о работе тренером. И то так, издалека.

Поэтому, я уже на это не обращаю внимания и спокойно к этому отношусь. Я рубаху на себе никогда не рвал и не буду. Не для этого я 25 лет играл в футбол, чтобы потом где-то перед кем-то и кому-то (смеется).

Все знают, что мой телефон всегда доступен. Я готов работать главным тренером, если поступит предложение. Но если не поступит, ничего страшного, будем жить. Главное, чтобы жизнь была нормальная», – заявил Мостовой.

Экс-спартаковец завершает обучение на тренера в академии РФС.

Его курс должен закончиться на следующей неделе.

Ранее Мостовой прошел стажировку в «Динамо».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов