Глушаков объяснил, почему «Ахмат» находится в зоне вылета РПЛ

Экс-полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков порассуждал о кризисе команды из Грозного.

– Мог ли ты представить, что «Ахмат» окажется так низко в таблице?

– Я вообще не мог представить, что «Ахмат» будет претендентом на вылет.

Общался с Адамовым и Садулаевым. Видно, что они подавлены, переживают.

По игре – были матчи, когда «Ахмат» не заслуживал поражения. Большую роль сыграли травмы Бериши и Богосаваца. Это два сердца команды.

В нашем чемпионате может быть всe что угодно. Кто-то когда-нибудь думал, что «Урал» вылетит из РПЛ? А «Динамо»? «Рубин»?

Если «Ахмат» плохо сыграет с прямыми конкурентами, то это будет звоночек из Первой лиги.

«Ахмат» набрал 9 очков в 16 турах РПЛ.

Грозненцы занимают предпоследнее место в лиге, опережая только «Оренбург».

Глушаков выступал за клуб с 2019 по 2020 год.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов