РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Томь», «Рубин» в меньшинстве добыл очко в матче с «Амкаром»

В сегодняшнем матче первого тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле нанес разгромное поражение «Томи». Дублем в составе «быков» отметился Федор Смолов, еще один мяч на свой счет записал Ари. В другом поединке дня «Рубин» на своем поле не смог одолеть «Амкар». Отметим, что казанцы остались в меньшинстве под конец первого тайма – на 35-й минуте за вторую желтую карточку был удален нападающий Максим Канунников.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур

Краснодар – Томь (Томск) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 44; 2:0 – Ари, 57: 3:0 – Смолов, 60.

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Газинский, Измайлов (Ахмедов, 31), Перейра (Торбинский, 63), Мамаев (Лаборде, 71), Ари, Смолов.

Томь: Коченков, К. Комбаров, Бордачев, Дьяков, Пульич, Тен (А. Попов, 46), Тишкин, Чуперка, Голышев (Бикфалви, 61), Пугин (Баляйкин, 74), Самодин

Предупреждения: Ари, 20 – К. Комбаров, 50; Тишкин, 51, Чуперка, 90.

Удаление: Чуперка, 90+3.

Рубин (Казань) – Амкар (Пермь) – 0:0

Рубин: Рыжиков, Устинов, Бурлак, Санчес, Набиуллин, Оздоев (Камболов, 85), Цакташ, Ахметов (Жонатас, 52), Карадениз, Саму (Рочина, 68), Канунников.

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Комолов, Гиголаев (Милькович, 66) Гол, Огуде, Анене (Салугин, 71), Шиндер (Баланович, 78).

Предупреждения: Канунников, 14; Набиуллин, 45+1 – Анене, 12; Шиндер, 69; Салугин, 90+3.

Удаление: Канунников, 35.

Урал (Екатеринбург) – Уфа – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Емельянов, 5; 2:0 – Павлюченко, 43.

Урал: Заболотный, Данцев, Новиков, Панков, Кулаков, Фонтанелло, Фидлер, Емельянов, Лунгу (Ставпец, 87), Павленко (Коробов, 52), Павлюченко (Чантурия, 79).

Уфа: Шелия, Никитин, Васин, Ваньек, Марсиньо (Абдулавов, 61), Живоглядов, Стоцкий, Игбун, Кротов, Сафрониди (Аликин, 46), Безденежных (Обляков, 77).

Предупреждения: Данцев, 38 – Ваньек, 40; Стоцкий, 44.

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Джано, 6; 2:0 – Джано, 34; 3:0 – Промес, 48; 4:0 – Промес, 90.

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Боккетти, Комбаров (Зуев, 66), Глушаков, Джано (Фернандо, 60), Зобнин, Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 72).

Арсенал: Герус, Денисов, Айдов, Беляев, Тесак, Власов (Горбатенко, 63), Горбанец (Мухаметшин, 60), Берхамов, Бурмистров, Стеклов, Шевченко (Аппаев, 63.

Предупреждения: Зуев, 75.

Терек (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Грозав, 75 (с пенальти).

Терек: Городов, Плиев, Семенов, Родолфо, Уциев, Грозав, Пирис, Кен (Торже, 66), Иванов, Лебеденко (Роши, 59), Беким (Мбенгуе, 83).

Крылья Советов: Лория, Родич, Ятченко, Бато, Таранов, Цаллагов, Концедалов, Ткачев (Корниленко, 78), Башкиров (Визнович, 90), Бруно (Чочиев, 20), Яхович.

Предупреждения: Таранов, 44; Грозав, 69; Корниленко, 88.

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Юсупов (Витсель, 59), Маурисио (Джорджевич, 79), Кокорин, Шатов, А. Кержаков (Жирков, 63).

Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука (Михалик, 86), Пейчинович, Шишкин, Тарасов, Ндинга, Игнатьев (Касаев, 85), Самедов, Миранчук, Шкулетич (Коломейцев, 66).

Предупреждения: Шкулеич, 36; Ндинга, 51; Нету, 80; Тарасов, 84.

Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (0:0)

Анжи: Беленов, Гаджибеков (Мусалов, 58), Лазич, Жиров, Тигиев, Гасанов, Мкртчян, Георгиевский (Боли, 59), Бериша, Амаду (Газимагомедов, 84), Будковский.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Головин (Дзагоев, 73), Вернблум, Тошич, Еременко, Ионов (Миланов, 67), Траоре.

Предупреждения: Боли, 68; Миланов, 89.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Новосельцев, 84.

Ростов: Джанаев, Новосельцев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Гацкан, Киреев (Баштуш, 63), Полоз (Бухаров, 69), Эзатолахи (Калачев, 46), Нобоа, Азмун.

Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Малых, Андреев, Ойеволе, Афонин, Воробьев (Прудников, 84), Бамба, Шогенов (Померко, 72), Ефремов (Бамба, 79), Саная.

Предупреждения: Афонин, 59; Шогенов, 68; Калачев, 88.

Удаления: Полуяхтов, 85.