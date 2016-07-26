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  • Агент: «После девяти лет в «Зените» Ломбертс хочет перебраться поближе к дому»

Агент: «После девяти лет в «Зените» Ломбертс хочет перебраться поближе к дому»

26 июля 2016, 15:40
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Агент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал о ситуации с вероятным уходом 31-летнего игрока из петербургского клуба. Напомним, претендентами на бельгийца считаются ПСВ, «Андерлехт», «Брюгге» и «Уотфорд».

– Ломбертс в Санкт-Петербурге, с ним все в порядке. В октябре его жена действительно ждет ребенка, и, конечно, после девяти лет в «Зените» он задумывается о возможности продолжить карьеру как можно ближе с домом, чтобы быть рядом с семьей. Но у Нико еще два года контракта с клубом.

– ПСВ и «Андерлехт» заинтересованы в Ломбертсе, что выберет Нико?

– Есть предложения от бельгийских клубов и от тех команд, которые расположены недалеко от Бельгии. В этом есть интерес как самого Ломбертса, так и «Зенита», но нужно понимать, что в переговорах участвуют три стороны – Николас, его нынешний клуб и новый клуб, с которым ведутся переговоры. Но это не значит, что Николас хочет уйти из «Зенита». Просто появилась возможность играть рядом с женой и ребенком, и, конечно, он раздумывает над этим. Нико обсуждает ситуацию с клубом, но пока это все.

– Как себя чувствует сейчас Ломбертс? Ведь он не играл в контрольных матчах на последнем сборе в Австрии, да и игру на Суперкубок России с ЦСКА пропустил.

– Николас договорился с мистером Луческу, когда он вернется из отпуска. После того, как он завершили подготовку к Евро-2016 со сборной Бельгии, главный тренер бельгийцев Марк Вильмотс сказал, что травма не позволит ему принять участие на турнире. Ломбертс взял паузу, отдохнул и присоединился к «Зениту» на сборе в Австрии. Там он поговорил с мистером Луческу, который решил не рисковать здоровьем Нико. Все-таки восстановление после травмы подколенного сухожилия требует особого внимания. Для Ломбертса разработали индивидуальную программу тренировок, чтобы к концу июля он был в строю. Сейчас он тренируется с «Зенитом», но его физическое состояние оставляет желать лучшего.

Сыграет ли он с «Локомотивом» в эту субботу? Николас не будет играть, но только потому, что не хочет рисковать. После той травмы, полученной в сборной Бельгии, ему сделали МРТ – результаты оказались хорошими. Но Николас не хочет подвергать риску свое здоровье, ведь он почти уже восстановился.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (2)
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Жентус
1469544302
Мне очень жаль будет, если Николас уйдет из Зенита! Он вправе считаться ветераном клуба, единственным кто остался еще с того состава который выиграл кубок УЕФА! И его травму в матче с Вильярреалом не забудет никто, самоотверженно сыграл Николас, выручил клуб. И конечно хотелось бы, чтобы он таки остался в Зените до конца и закончил тут карьеру, странное решение куда то уходить, зачем? Считаю что это неправильно сейчас уходить, все будут рады если он останется.
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Igil777
1469552902
Ну а хуль? На жизнь то заработал, можно и поближе к дому съебать
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