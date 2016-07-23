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  • Измайлов: «Во благо сборной России, нашим футболистам стоит уезжать играть за рубеж»

Измайлов: «Во благо сборной России, нашим футболистам стоит уезжать играть за рубеж»

23 июля 2016, 20:41
8

Полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов проанализировал выступление сборной России на Евро-2016, отметив, что нашим игрокам лучше уезжать в зарубежные клубы, так как футбол в Европе имеет качественные отличия от РФПЛ, что дает возможность развиваться.

– Кстати, ваше мнение о выступлении российской сборной на Eвро-2016?

– Я видел не все ее матчи. Со стороны легко критиковать. Но если находиться внутри команды, ситуация не так проста, как кажется. Отличия от российского футбола вроде бы в мелочах, но они есть. Где-то играют чуть быстрее, где-то пожестче, где-то другое отношение. Но из этих мелочей все и складывается, мы получаем такую разницу в результатах. В общем, надо ребятам постараться уехать за границу.

– Победа португальцев во Франции не удивила?

– Я надеялся, что они пройдут далеко. Знаю практически всех «сборников» – в чемпионате Португалии играли либо вместе, либо друг против друга. Так, моими партнерами по «Спортингу» были Седрик, Адриен Силва, Руй Патрисиу, Жоао Мариу. Матчи команды на групповом этапе меня немного разочаровали. Там все очень техничные исполнители, умеющие играть красиво, комбинационно. Но на чемпионате Европы они действовали в несвойственной манере, от обороны. Турнир в целом оказался скучноват, и победитель не стал исключением.

– Последний матч за сборную вы провели на Eвро-2012 против греков (0:1). Сохраняете надежду вернуться в ее ряды, возможно, сыграть на домашнем чемпионате мира-2018?

– Пока могу только об этом мечтать, не более того. Не хочется сразу перепрыгивать с «а» на «я». Сейчас надо постепенно набрать должные кондиции, начать попадать в стартовый состав клуба. Потом уже будем думать о дальнейших планах.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Измайлов Марат
Комментарии (8)
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Manilov
1469296624
Надо!
Но... 1. Не нужна им никакая Таити, их и здесь НЕПЛОХО кормят.
2. Да кому ж они там нужны?!
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DoNAld DUc
1469297152
блин дохрена помог Измайлов , пипец такую хуй ****УУУУУУ бля говарит
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exreporter
1469301644
кто ж им не разрешает? им просто платить там столько не будут. Поэтому не едут. Выход в том, чтобы сделать потолок оплат тут.
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mutabor0992
1469309658
Уровень должен быть у футболистов высокий...Тогда и спрос будет.А такие "отходы производства" и даром не нужны.
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