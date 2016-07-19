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    Черчесов и Бердыев посетят заседание технического комитета РФС

    Станислав Черчесов и Курбан Бердыев посетят заседание технического комитета РФС. Напомним, что Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной России.

    «На технический комитет пригласили многих специалистов, но, к сожалению, не все смогут приехать из-за того, что в клубах продолжается предсезонная подготовка. Точно не приедут Сергей Павлов (тренер тульского «Арсенала»), Игорь Черевченко (тренер московского «Локомотива») и Рашид Рахимов (тренер грозненского «Терека»). Обещали посетить заседание Курбан Бердыев, Гаджи Гаджиев («Амкар»), Олег Кононов («Краснодар»), а также Станислав Черчесов.

    Не могу сказать, будет ли Леонид Слуцкий, но мы его очень ждем, чтобы он как бывший тренер национальной команды обсудил с нами итоги выступления сборной на чемпионате Европы. Но ЦСКА ссылается на то, что команда готовится к Суперкубку. Хотя специально заседание назначено на такое время, когда у команд нет тренировок и теоретических занятий», – рассказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.

    Заседание технического комитета РФС состоится 21 июля в 15:00 по московскому времени в Доме футбола на Таганке.

    Источник: ТАСС

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    19.07.2016 12:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 июля 2016, 16:56

      РФС приглашает не команды на заседание ТК РФС, а главного тренера ЦСКА
      у которого много работы по подготовке команды к игре на Супер Кубок РФ
      23 июля 2016 г. По итогам выступления сборной уже всё обсудили.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июля 2016, 16:06

      Начинается неуклюжая операция по проталкиванию другого вратаря на должность тренера сборной. Ничего не выиграл в России с клубами,переругался в Динамо. А Курбан Бекиевич нужен им,чтобы показать в репортаже короткий коммент,что он одобряет кандидатуру.

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 19 июля 2016, 13:44

      Пельмень Сруцкер не приедет,ему стыдно за своё физручество.

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