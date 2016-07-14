«Рубин» может усилиться полузащитником «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Алекс Сонг может перебраться в российский чемпионат. Казанский «Рубин» претендует на 28-летнего футболиста.

Последние два сезона Сонг провел английской Премьер-лиге, выступая на правах аренды в «Вест Хэме». Все права на футболиста при этом принадлежат «Барселоне».

«Рубин» под руководством нового главного тренера Хави Грасии в это межсезонье уже приобрел футболистов Максима Лестьенна, Саму Гарсию, Морица Бауэра, Карлоса Самбрано, Рифата Жемалетдинова и Серхио Санчеса.