Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» может усилиться полузащитником «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Алекс Сонг может перебраться в российский чемпионат. Казанский «Рубин» претендует на 28-летнего футболиста.

    Последние два сезона Сонг провел английской Премьер-лиге, выступая на правах аренды в «Вест Хэме». Все права на футболиста при этом принадлежат «Барселоне».

    «Рубин» под руководством нового главного тренера Хави Грасии в это межсезонье уже приобрел футболистов Максима Лестьенна, Саму Гарсию, Морица Бауэра, Карлоса Самбрано, Рифата Жемалетдинова и Серхио Санчеса.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2016 17:42
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 15 июля 2016, 09:32

      да, не могу до сих пор понять, да нах его покапали та в свое время? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 14 июля 2016, 23:04

      Это очень серьезное усиление

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 14 июля 2016, 22:13

      Ребят ,что по лимиту ?Ни кто не слышал ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 14 июля 2016, 22:06

      Слушай а рубин усилился не на шутку ..) в этом сезоне наверно за медали поборяться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      SARSAD 14 июля 2016, 19:48

      101-я Сборная Испании по силе получается, у более сильных португальцев в Динамо не особо получилось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 14 июля 2016, 19:40

      главное чтобы проекты "Анжи" и "Динамо" не напоминало...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 14 июля 2016, 19:21

      Серьезно Рубин обновляет состав, но лимит пока никто не отменял, или российские паспорта всем сделают?))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      badryashev > Rorschach krym 14 июля 2016, 19:23

      Ага )) У всех это в контрактах прописано. Российское гражданство и сразу в сборную ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 14 июля 2016, 19:20

      Здорово, а учитывая прошлое усиление, вообще серьезная сила получается.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 14 июля 2016, 19:09

      Неплохое усиление, видимо будут бороться за тройку призеров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 14 июля 2016, 18:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      докатился

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11