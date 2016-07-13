Еременко: «В России меня не замечали»

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко признался, что мог выступать за сборную России, но таких предложений не получал.

«Иногда задумывался о выступлении за сборную России. Но как получилось, так получилось. Я был совсем молодой, когда принял решение выступать за команду Финляндии. Из России никто не обращался ко мне, видимо не замечали.

Слуцкий не изменился после не самого успешного выступления россиян на чемпионате Европы, я ничего такого не заметил. Он каким был, таким и остался.

Думаю, что ему было очень тяжело работать на двух фронтах. Не представляю, как вообще у него получалось совмещать. У него было столько работы, столько стресса. Это его решение – покинуть сборную, теперь ему должно быть полегче.

Лично я думаю, что Слуцкий – топ-тренер! Слышал недавнее высказывание Романа Широкова о том, что он не считает таковым Леонида Викторовича. Могу сказать, что у каждого свое видение.

Я не то что рассчитываю, скорее, надеюсь, что мы сможем попасть на чемпионат мира. Нет особых ожиданий на этот счет. Еще и группа попалась очень сложная, боевая: Украина, Турция, Исландия, Хорватия. Тут надо быть реалистами – будет огромным сюрпризом наш выход из группы», – рассказал Еременко.

Напомним, что Еременко имеет паспорта России и Финляндии.