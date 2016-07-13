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Еременко: «В России меня не замечали»

13 июля 2016, 11:14
9

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко признался, что мог выступать за сборную России, но таких предложений не получал.

«Иногда задумывался о выступлении за сборную России. Но как получилось, так получилось. Я был совсем молодой, когда принял решение выступать за команду Финляндии. Из России никто не обращался ко мне, видимо не замечали.

Слуцкий не изменился после не самого успешного выступления россиян на чемпионате Европы, я ничего такого не заметил. Он каким был, таким и остался.

Думаю, что ему было очень тяжело работать на двух фронтах. Не представляю, как вообще у него получалось совмещать. У него было столько работы, столько стресса. Это его решение – покинуть сборную, теперь ему должно быть полегче.

Лично я думаю, что Слуцкий – топ-тренер! Слышал недавнее высказывание Романа Широкова о том, что он не считает таковым Леонида Викторовича. Могу сказать, что у каждого свое видение.

Я не то что рассчитываю, скорее, надеюсь, что мы сможем попасть на чемпионат мира. Нет особых ожиданий на этот счет. Еще и группа попалась очень сложная, боевая: Украина, Турция, Исландия, Хорватия. Тут надо быть реалистами – будет огромным сюрпризом наш выход из группы», – рассказал Еременко.

Напомним, что Еременко имеет паспорта России и Финляндии.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига ЦСКА Финляндия Россия Еременко Роман Широков Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Клим Чугункин.
1468399090
Пачиму же,заметили,что кривоногий,паэтму и не пригласили.
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iuda
1468399863
Слуцкий получил от Уэльса в лоб и почему-то всё ТОП
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ivanthebest
1468402099
Из той группы хохлы поедут лесом с предпоследнего места...
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Вомбат
1468406430
Украина по потенциалу не ниже Турции и Исландии. Нет сплоченной команды, как и у России или у Сербии, вот в чем дело. Возможно, противостояние между игроками из Шахтера и Динамо губит команду. Если новый тренер сумеет это преодолеть, Украина еще себя покажет. Игроки там есть.
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Саня БУБА
1468609565
....ерема пешеход....не, тока не для нашей сборной...у нас таких креативных пешеходов хватает!!!!!
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