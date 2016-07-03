Трансфер Зозули в ПАОК может сорваться

Переход нападающего «Днепра» Романа Зозули в ПАОК находится под угрозой срыва. Как сообщает портал Sport24, 26-летний игрок сборной Украины выдвинул требование руководству греческого клуба выплатить ему бонус в размере 500 тысяч евро за подписание контракта.

ПАОК идти на такие условия не намерен, и поэтому трансфер может не состояться. Зозуля, в свою очередь, взял паузу, чтобы рассмотреть предложения от других команд.

В прошедшем сезоне форвард «Днепра» принял участие в 10-ти встречах УПЛ, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.