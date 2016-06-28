«Рубин» намерен подписать Нойштедтера

«Рубин» намерен укрепить состав натурализованным игроком сборной России Романом Нойштедтером. Казанский клуб начал вести переговоры с защитником еще до старта Евро-2016. На данный момент они затормозились из-за интереса к футболисту со стороны турецкого «Фенербахче».

«Не секрет, что «Рубину» нужно усиление. Однако мы не комментируем ход переговоров по возможным трансферам. Вся информация появляется на официальном сайте и в клубных аккаунтах в социальных сетях», – сказал пресс-атташе «Рубина» Михаил Степанов.

Нойштедтер находится в статусе свободного агента после завершения контракта с «Шальке».

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