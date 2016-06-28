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«Рубин» намерен подписать Нойштедтера

28 июня 2016, 17:14
19

«Рубин» намерен укрепить состав натурализованным игроком сборной России Романом Нойштедтером. Казанский клуб начал вести переговоры с защитником еще до старта Евро-2016. На данный момент они затормозились из-за интереса к футболисту со стороны турецкого «Фенербахче».

«Не секрет, что «Рубину» нужно усиление. Однако мы не комментируем ход переговоров по возможным трансферам. Вся информация появляется на официальном сайте и в клубных аккаунтах в социальных сетях», – сказал пресс-атташе «Рубина» Михаил Степанов.

Нойштедтер находится в статусе свободного агента после завершения контракта с «Шальке».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Россия Шальке-04 Нойштедтер Роман
Комментарии (19)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467124416
А был ли турецкий интерес? "Может, мальчика-то и не было?" ©
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Добрый Фей
1467126965
бревно бревном и ещё пусть рубин кокорина заберёт.. два бревна будут вместе
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bringing
1467127366
Рубин зря
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Artemon9
1467130400
Посоветовался со сборниками и понял, что в России он разбогатеет
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Vasilii1958
1467130610
Немца кому скинуть ни могут на украину вали
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kotmyshka
1467131041
А в ЦСКА не подошел?
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yorgenbarenz
1467131380
Гиннер в футболе соображает. Не взял в ЦСКА,понимая,что Слуцкер не в состоянии растить мастеров.Пусть немного натаскается в Рубине и тогда можно будет перекупить.
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андрей андреев
1467134326
Да кто же ты такой? Загадка России
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Mirex1488
1467135393
Ну я думаю если российский клуб какой нибудь подпишет,то научат играть по другому.
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forward163
1467176088
"достойная" замена Халку. ..
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