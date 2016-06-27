Зозуля близок к переходу в ПАОК

Нападающий «Днепра» Роман Зозуля дал понять, что в ближайшее время перейдет в ПАОК.

«Переговоры идут, осталось лишь согласовать условия, но это дело времени. Если не случится ничего непредвиденного, через несколько дней отправлюсь в Грецию, где поговорю с тренером и приступлю к тренировкам», – заявил футболист в интервью Metropolis 95,5.

Напомним, что Зозуля не может принимать участия в матчах чемпионата Украины, так как получил полугодичную дисквалификацию за нападение на арбитра в поединке Кубка страны.