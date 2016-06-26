Агент: «Витселю нравится Неаполь и «Наполи»

Агент полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Эмануэле Каммарото рассказал о планах на будущее своего клиента.

«Я слышал много разных вещей о Витселе в последнее время, но лишь малая группа людей знает правду. Мы не заинтересованы в том, чтобы бегать повсюду и опровергать каждый слух, потому что молчание стоит тысячи слов.

Много болельщиков «Наполи» спрашивают нас о Витселе, я могу сказать одну вещь: Акселю нравится Неаполь и «Наполи». Для него это команда Диего Армандо Марадоны. Он хочет выступать в Лиге чемпионов и после четырех лет в России с «Зенитом» хочет поиграть там, где тепло. Думаю, не так сложно догадаться, где солнечно, а где не очень», – заявил агент.

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