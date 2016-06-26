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«Зенит» согласился отпустить Витселя в другой клуб

26 июня 2016, 07:44
18

«Зенит» готов отпустить полузащитника Акселя Витселя в летнее трансферное окно. Руководство петербуржцев намерено выручить от продажи бельгийского футболиста не менее 25 миллионов евро. Сообщается, что сам хавбек планирует зарабатывать в новом клубе около 3,5-4 миллионов евро за сезон.

Также отмечается, что в борьбу за игрока, на которого претендуют «Ювентус», «Наполи» и «Рома», включился «Эвертон».

Напомним, что соглашение Витселя с «Зенитом» истекает в следующем году. На данный момент его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро.

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Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Наполи Рома Ювентус Эвертон Витсель Аксель
Комментарии (18)
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Emilk
1466917571
Спартак вперед
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8-Gattuso-8
1466918052
О господи наконец!)))
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Zenit-84
1466918061
Прощай, Аксель, спасибо за игру!
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stream15
1466923756
Давно пора, он только мучается.
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ufos73
1466924741
Хотят 25, продадут за 15, объявят 20. А купили за 40 )))))))
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hmelarj
1466926489
правильно. хватит ему в болоте тухнуть.
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sidul1
1466926791
так себе полузащитник
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Kos77
1466927403
Больше десятки не стоит))
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Garrincha58
1466927859
давно пора а Зенит пусть играет с Юсуповым и Рязанцевым скоро к ним присоединится еще один супер полузащитник Файзулин и вместе они приведут Зенит к чемпионству в ФНЛ
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REDWHITE_
1466930350
главное, зениту сохранить свою звезду дзюбу))) аха-ха
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