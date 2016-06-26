«Зенит» согласился отпустить Витселя в другой клуб

«Зенит» готов отпустить полузащитника Акселя Витселя в летнее трансферное окно. Руководство петербуржцев намерено выручить от продажи бельгийского футболиста не менее 25 миллионов евро. Сообщается, что сам хавбек планирует зарабатывать в новом клубе около 3,5-4 миллионов евро за сезон.

Также отмечается, что в борьбу за игрока, на которого претендуют «Ювентус», «Наполи» и «Рома», включился «Эвертон».

Напомним, что соглашение Витселя с «Зенитом» истекает в следующем году. На данный момент его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро.

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