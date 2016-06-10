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  • Президент «Рубина»: «Команду могли возглавить тренеры, которые на Евро будут бороться за медали»

Президент «Рубина»: «Команду могли возглавить тренеры, которые на Евро будут бороться за медали»

10 июня 2016, 12:17
8

Президент «Рубина» Ильсур Метшин назвал причины, по которым казанский клуб назначил на пост главного тренера команды испанского специалиста Хави Грасию.

«Мы обращали внимание на российских специалистов и советовались, но свободных топовых тренеров, с которыми можно было бы выстраивать перспективную стратегию для клуба, мы не нашли.

В последние годы мы могли наблюдать, как главенствует испанская футбольная школа. Испанские клубы выигрывают Лигу чемпионов, Лигу Европы, сборная побеждала на чемпионате Европы и чемпионате мира. Так что мы все признаем, что испанская школа самая сильная и хотели бы выстроить команду, стиль игры, детскую академию, дубль и «Нефтехимик», под эту философию.

Почему именно Грасия? С Айестараном я лично в Мексике достиг предварительной договоренности. Мы разглядели в нем потенциал, он полностью соответствовал нашему уровню требований. Об этом говорит хотя бы то, что недавно он стал главным тренером «Валенсии». Но на тот момент не смог оставить команду. Мы рассматривали и Паулу Соузу, который тренирует «Фиорентину» – я с ним лично встречался. Но в финансовом плане нас не устроили его требования. А человек и специалист он прекрасный. Чувствуется при общении, так сказать, химия, мгновенный контакт, взаимопонимание...

И это далеко не полный список тех, с кем мы встречались в ходе отбора – всех не могу раскрыть из-за конфиденциальности переговоров. Могу лишь сказать, что три тренера сборных, которые на Евро-2016 будут бороться за медали, были готовы после чемпионата Европы в конце июля возглавить «Рубин». Но мы считаем, что не можем терять два месяца, ведь команда собирается уже 20 июня», – сказал Метшин.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Фиорентина Соуза Паулу Грасия Хави Айестаран Пако
Комментарии (8)
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andr2112
1465553267
Пригласили бы Капелло ))))))
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U-Jin
1465553594
ой сказки то
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Бомбардир
1465555687
По всей видимости, это Лев, Дель Боске и Дешам.
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Berdchanin
1465559719
Да все. Вы теперь мертвый клуб . Вы хоть бога назначите, он вас не протянет на вершину. Только Бердыев может
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vlalvl
1465560397
Слуцкий?
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shmag
1465567273
ага,если бы захотели,то мб.
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rubinovyi2
1465621017
Планов громадье...
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