Президент «Рубина»: «Команду могли возглавить тренеры, которые на Евро будут бороться за медали»

Президент «Рубина» Ильсур Метшин назвал причины, по которым казанский клуб назначил на пост главного тренера команды испанского специалиста Хави Грасию.

«Мы обращали внимание на российских специалистов и советовались, но свободных топовых тренеров, с которыми можно было бы выстраивать перспективную стратегию для клуба, мы не нашли.

В последние годы мы могли наблюдать, как главенствует испанская футбольная школа. Испанские клубы выигрывают Лигу чемпионов, Лигу Европы, сборная побеждала на чемпионате Европы и чемпионате мира. Так что мы все признаем, что испанская школа самая сильная и хотели бы выстроить команду, стиль игры, детскую академию, дубль и «Нефтехимик», под эту философию.

Почему именно Грасия? С Айестараном я лично в Мексике достиг предварительной договоренности. Мы разглядели в нем потенциал, он полностью соответствовал нашему уровню требований. Об этом говорит хотя бы то, что недавно он стал главным тренером «Валенсии». Но на тот момент не смог оставить команду. Мы рассматривали и Паулу Соузу, который тренирует «Фиорентину» – я с ним лично встречался. Но в финансовом плане нас не устроили его требования. А человек и специалист он прекрасный. Чувствуется при общении, так сказать, химия, мгновенный контакт, взаимопонимание...

И это далеко не полный список тех, с кем мы встречались в ходе отбора – всех не могу раскрыть из-за конфиденциальности переговоров. Могу лишь сказать, что три тренера сборных, которые на Евро-2016 будут бороться за медали, были готовы после чемпионата Европы в конце июля возглавить «Рубин». Но мы считаем, что не можем терять два месяца, ведь команда собирается уже 20 июня», – сказал Метшин.