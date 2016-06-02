Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Иванов: «Выход сборной России из группы на Евро-2016 будет хорошим результатом»

    Глава администрации президента РФ Сергей Иванов считает, что выход из группы на Евро-2016 станет для сборной России хорошим результатом. Напомним, что на групповом этапе турнира подопечные Слуцкого сыграют с командами Англии, Словакии и Уэльса.

    «Я не так пристально слежу за футболом, но знаю, что игроки ЦСКА, которые вызваны в сборную, находятся в хорошей форме. Слуцкий на подъеме. Прогноз на выступление национальной команды на Евро давать не буду, но выскажу просто свое мнение: если мы сумеем выйти из группы, то это будет хороший результат», – сказал Иванов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2016 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11