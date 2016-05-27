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  • Лужный назвал Никифорова, Цымбаларя и Саленко предателями Украины

Лужный назвал Никифорова, Цымбаларя и Саленко предателями Украины

27 мая 2016, 06:41
34

Бывший защитник сборной Украины Олег Лужный вспомнил о первом матче в истории национальной команды, а также обвинил ряд футболистов в предательстве.

«Воспринимали ли первый матч в истории сборной Украины как исторический? Еще как воспринимали! Другое дело, что формы не было, но ничего страшного. Такова наша история, ее не перепишешь. Помню, что ни одного легионера у нас не было – исключительно игроки «Динамо», «Шахтера», «Черноморца» и «Днепра». Также был создан тренерский совет из трех наставников – сборную к матчу готовили Прокопенко, Пузач и Яремченко. Играли не в Киеве, а в Ужгороде, чтоб венграм было ближе добираться.

В том матче принимали участие Никифоров, Цымбаларь и Саленко, позже игравшие за сборную России. Стоит ли считать их предателями? Да, это и есть чистое предательство! Они должны были играть за свою сборную. Понятно, что им в России предложили лучшие условия. И все же, несмотря на то что они играли в чемпионате России, они не должны были соглашаться выступать за сборную России. Никакие деньги не могут сравниться с патриотизмом. Даже соблазн выступления на ЧМ-1994 не должен был повлиять на решение сменить гражданство. Я бы точно никогда не променял Родину!» – приводит слова Лужного украинский журнал «Футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Украина Украина Россия Никифоров Юрий Цымбаларь Илья Лужный Олег
Комментарии (34)
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AnTiNeHrEsT
1464323996
Что за беда то твориться!Им так качественно мозги промыли или что это?Дошло уже до того,что игроков в сборную не вызывают потому что они в России играют.Всю Европу они любят,а братский народ нет,да какой нахрен братский народ,мы один народ всегда был.Много вековое родство идёт прахом.Как можно родиться одной семье как брат с братом,и ненавидеть брата,а бить себя в грудь,что дядька из соседнего дома лучше всех и говорить,что другой дядя,который хотел раньше тебя от***ть делал правельно?(((((((
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84aivengo
1464327156
запел под дирижерством запада свою арию...
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Barsuk52
1464328539
лужный питух
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Тraumtanzеr
1464329552
Твоя родина СССР, кретин.
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Lexa_Lexa
1464331654
Футболистом говняненьким был, и человек такой же!
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семенчик
1464332590
Очень много говорят эти хохламоны!
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Вомбат
1464336044
Кретин. Родина у нас у всех была СССР. И когда этой страны не стало, каждый из нас, у кого была такая возможность (кто не был привязан жильем и работой), выбирал будущую родину. Ты, будучи украинцем, выбрал, что естественно, Украину, они, будучи русскими выбрали Россию. Что также естественно.
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СК
1464339829
Лужный? Кто такой? Не помню. Вот Никифорова, Цымбаларя и Саленко помню, а этого нет. И, главное, кто бы говорил. Заявляет «Я бы точно никогда не променял Родину!». Да в то время Родиной у нас всех был СССР, Вот сам он Родину на окраину и променял!
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Диктор
1464343289
Блин-слов нет,одно слово ХОХОЛ.
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plehanov6
1464353934
Вообще-то их Родина - СССР! Так что ни какую Родину они не предовали. И вообще, кто ОНИ и кто лужный.
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