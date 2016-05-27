Лужный назвал Никифорова, Цымбаларя и Саленко предателями Украины

Бывший защитник сборной Украины Олег Лужный вспомнил о первом матче в истории национальной команды, а также обвинил ряд футболистов в предательстве.

«Воспринимали ли первый матч в истории сборной Украины как исторический? Еще как воспринимали! Другое дело, что формы не было, но ничего страшного. Такова наша история, ее не перепишешь. Помню, что ни одного легионера у нас не было – исключительно игроки «Динамо», «Шахтера», «Черноморца» и «Днепра». Также был создан тренерский совет из трех наставников – сборную к матчу готовили Прокопенко, Пузач и Яремченко. Играли не в Киеве, а в Ужгороде, чтоб венграм было ближе добираться.

В том матче принимали участие Никифоров, Цымбаларь и Саленко, позже игравшие за сборную России. Стоит ли считать их предателями? Да, это и есть чистое предательство! Они должны были играть за свою сборную. Понятно, что им в России предложили лучшие условия. И все же, несмотря на то что они играли в чемпионате России, они не должны были соглашаться выступать за сборную России. Никакие деньги не могут сравниться с патриотизмом. Даже соблазн выступления на ЧМ-1994 не должен был повлиять на решение сменить гражданство. Я бы точно никогда не променял Родину!» – приводит слова Лужного украинский журнал «Футбол».