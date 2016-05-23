Ходжсон: «Моментами против Турции играли хорошо»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон после товарищеского матча с Турцией признал, что его команде не хватает компактности и надежности в обороне.

«В некоторые моменты в матче с Турцией мы играли действительно хорошо. Но сборной Англии еще есть над чем работать. Игра против такой сильной команды, которая создает немало моментов, показала, что следующие три недели будут для нас ключевыми.

Нужно быть уверенными, что мы можем играть компактно. Это значительно облегчит задачу игры в обороне в предстоящих матчах», – приводит слова Ходжсона ВВС.

Матч Англия – Турция завершился со счетом 2:1. Сборная Англии является соперником России по групповому турниру Евро-2016.