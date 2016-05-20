Панов: «Кокорин – не игрок уровня «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов выразил недовольство трансферной политикой клуба под руководством главного тренера сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша.

«Такие моменты коробят. Когда команду покидает такой футболист, как Кержаков – лучший игрок в истории клуба, которого убирает тренер дорабатывающий свой контракт в Питере. А наша легенда находится в «Цюрихе», непонятно зачем, когда он мог играть и приносить пользу «Зениту». Кержаков не хуже Кокорина или Жиркова, которые были взяты в команду. Грустно от такой трансферной политики, когда играют люди, которые не соответствуют уровню команды, и получают хорошие деньги. Простой пример – Малафеев. Ну не хуже он Лодыгина – это точно! Один из лучших вратарей за всю историю клуба. Даже не дали ему сыграть последний матч на «Петровском». Вот за это обидно. Можно было его выпустить на последние пять-десять минут с «Локомотивом», чтобы он ушел из «Зенита» с поднятой головой, а не запасным вратарем. Вот вам Виллаш-Боаш во всей красе! Что о нем хорошего можно сказать? И подбор футболистов, им приглашенных, достаточно грустно выглядит.

Кокорин вообще непонятно почему оказался в «Зените». На мой взгляд, питерский клуб погорячился, приобретя этого парня – он не игрок уровня «Зенита». Вот Федор Смолов – другое дело. Забил двадцать голов – это, я понимаю, усиление», – сказал Панов.