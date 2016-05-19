Вентура станет новым наставником сборной Италии, помогать ему будет Каннаваро

Главный тренер «Торино» Джампьеро Вентура в ближайшее время возглавит сборную Италии. 68-летний специалист сменит на посту наставника Антонио Конте, который уйдет в «Челси» по окончании чемпионата Европы.

Вентура подпишет с Федерацией футбола Италии контракт на два года с зарплатой в 2 миллиона евро в год. Его помощником в сборной станет обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро. Техническим директором будет назначен Марчело Липпи, который приводил национальную команду к победе на ЧМ-2006.