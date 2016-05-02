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  • Данни: «После возвращения буду еще сильнее. Хочу выиграть РФПЛ и в этом и в следующем сезоне»

Данни: «После возвращения буду еще сильнее. Хочу выиграть РФПЛ и в этом и в следующем сезоне»

2 мая 2016, 06:14
10

Полузащитник «Зенита» Данни отправился вместе с петербургской командой в Казань на финальный матч Кубка России против ЦСКА. Напомним, что португальский хавбек не сможет помочь сине-бело-голубым из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

– Как вы себя чувствуете?

– На самом деле неплохо, хотя это странные ощущения: ехать на выезд с командой, зная, что точно не сможешь помочь ей в игре. Надеюсь, сумею помочь хотя бы за пределами поля. Постараюсь добавить ребятам уверенности. Мы все хотим выиграть. У нас отличная команда и прекрасные игроки – все необходимое для победы в финале Кубка.

– Перелет в Казань и присутствие на матче не опасны для вашего здоровья?

– Почему это должно быть опасно? Никаких опасностей! Я чувствую себя нормально. Каждый день занимаюсь с физиотерапевтом. Да, встреча с хирургом еще впереди, но сейчас мое состояние совсем неплохое. Надеюсь быстро вернуться в строй. Операция состоится после 9 мая. Как только все закончится – приступлю к восстановлению, чтобы стать еще сильнее.

– Почувствовали поддержку со стороны болельщиков?

– Да-да!. Читал газеты, статьи в интернете, комментарии в Instagram, все видел. Очень рад, что столько людей выражает мне поддержку. Говорю всем: вернусь скоро и буду еще сильнее. Хочу стать чемпионом и в этом и в следующем сезоне!

– На матч с «Амкаром» в полуфинале Кубка вся команда вышла в футболках с десятым номером и вашим именем на спине. Видели?

– Смотрел матч по телевизору. В тот момент, когда увидел выход на поле, испытал непередаваемые эмоции. Рад играть в этой команде. Мы как одна семья! Моя вторая семья…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Данни
Комментарии (10)
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zadira56
1462160422
Жаль,что так случилось( Желаю скорейшего выздоровления!
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talgatnurzhanov2006
1462161138
молорик
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grigkh
1462161364
+
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zeni
1462163343
Здоровья тебе КАПИТАН!!
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Диктор
1462173306
Как человек желаю скорейшего востановления.А как болельщик скажу ,что не в этом году вам быть чемпионом,думаю Гинер уже проплатил за первое место и кони в очередной раз будут позорить страну в Лиге Чемпионов.
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sevsor
1462190587
Поправляйся, капитан! Ждём твоего возвращения!)))
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Rzn_za_cska
1462202560
в лч не если не попадете халк скажет вам давай досвиданья
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