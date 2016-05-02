Данни: «После возвращения буду еще сильнее. Хочу выиграть РФПЛ и в этом и в следующем сезоне»

Полузащитник «Зенита» Данни отправился вместе с петербургской командой в Казань на финальный матч Кубка России против ЦСКА. Напомним, что португальский хавбек не сможет помочь сине-бело-голубым из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

– Как вы себя чувствуете?

– На самом деле неплохо, хотя это странные ощущения: ехать на выезд с командой, зная, что точно не сможешь помочь ей в игре. Надеюсь, сумею помочь хотя бы за пределами поля. Постараюсь добавить ребятам уверенности. Мы все хотим выиграть. У нас отличная команда и прекрасные игроки – все необходимое для победы в финале Кубка.

– Перелет в Казань и присутствие на матче не опасны для вашего здоровья?

– Почему это должно быть опасно? Никаких опасностей! Я чувствую себя нормально. Каждый день занимаюсь с физиотерапевтом. Да, встреча с хирургом еще впереди, но сейчас мое состояние совсем неплохое. Надеюсь быстро вернуться в строй. Операция состоится после 9 мая. Как только все закончится – приступлю к восстановлению, чтобы стать еще сильнее.

– Почувствовали поддержку со стороны болельщиков?

– Да-да!. Читал газеты, статьи в интернете, комментарии в Instagram, все видел. Очень рад, что столько людей выражает мне поддержку. Говорю всем: вернусь скоро и буду еще сильнее. Хочу стать чемпионом и в этом и в следующем сезоне!

– На матч с «Амкаром» в полуфинале Кубка вся команда вышла в футболках с десятым номером и вашим именем на спине. Видели?

– Смотрел матч по телевизору. В тот момент, когда увидел выход на поле, испытал непередаваемые эмоции. Рад играть в этой команде. Мы как одна семья! Моя вторая семья…