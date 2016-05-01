Серия А. «Милан» на последних минутах ушел от поражения в домашнем матче с «Фрозиноне» и другие результаты

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле в поединке богатом на голы сыграл вничью с «Фрозиноне».

В других встречах «Сассуоло» одолел «Верону», «Палермо» взял верх над «Сампдорией», а «Эмполи» и «Болонья» голов не забили.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур

Эмполи – Болонья – 0:0 (0:0)

Сассуоло – Верона – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пеллегрини, 58.

Палермо – Сампдория – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Васкес, 19; 2:0 – Крстичич, 85 (в свои ворота).

Милан – Фрозиноне – 3:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Паганини, 2; 0:2 – Крагль, 44; 1:2 – Бакка, 50; 1:3 – Диониси, 54; 2:3 – Антонелли, 74; Менез, 90 (с пенальти).

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