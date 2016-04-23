Молодежное первенство. «Локомотив» разгромил «Амкар», «Анжи» уступил «Кубани»

В матче 25-го тура молодежного первенства чемпионата России «Локомотив» в гостях нанес крупное поражение «Амкару» – 4:1.

В другой встрече «Кубань» уверенно разобралась с «Анжи».

Чемпионат России. Молодежное первенство. 25-й тур

Амкар (мол.) – Локомотив (мол.) – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Лысов, 29; 1:1 – Курзенев, 33; 1:2 – Галаджан, 41; 1:3 – Анисимов, 65; 1:4 – Лысов, 74.

Анжи (мол.) – Кубань (мол.) – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Журавлев, 55; 0:2 – Нурисов, 64; 0:3 – Нурисов, 75; 1:3 – Саидов, 90.

Удаление: Джарулаев, 75