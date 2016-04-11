«Зенит» следит за тремя игроками из Серии А

Спортивный директор «Зенита» Хенк ван Стее побывал на матче 32-го тура Серии А между «Эмполи» и «Фиорентиной» (2:0). Главной целью для него был наставник «фиалок» Паулу Соуза. Кроме него, внимание российского клуба привлекли три футболиста.

Речь идет о двух футболистах «Фиорентины» – словенском полузащитнике Йосипе Иличиче и хорватском нападающем Николе Калиниче, а также о поляке из «Эмполи» Петре Зелински, права на которого принадлежат «Удинезе». Известно, что за последним следят «Фиорентина», «Наполи», «Рома» и «Ювентус».