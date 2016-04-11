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«Зенит» следит за тремя игроками из Серии А

11 апреля 2016, 10:42
5

Спортивный директор «Зенита» Хенк ван Стее побывал на матче 32-го тура Серии А между «Эмполи» и «Фиорентиной» (2:0). Главной целью для него был наставник «фиалок» Паулу Соуза. Кроме него, внимание российского клуба привлекли три футболиста.

Речь идет о двух футболистах «Фиорентины» – словенском полузащитнике Йосипе Иличиче и хорватском нападающем Николе Калиниче, а также о поляке из «Эмполи» Петре Зелински, права на которого принадлежат «Удинезе». Известно, что за последним следят «Фиорентина», «Наполи», «Рома» и «Ювентус».

Источник: Calcionews24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Зенит Фиорентина Эмполи Калинич Никола Иличич Йосип Зелински Петр Соуза Паулу
Комментарии (5)
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halk1981
1460364224
давай-давай
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zenitforever2015
1460366595
Этот Калинич из Днепра?
Ответить
bringing
1460366802
Этот Калинич из Хорватии
Ответить
monser08
1460372452
А они чё уже с тренером определились? Под кого игроков присматривают?
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Zenit & MU
1460380216
Надо всю фиорентину купить и всё)
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