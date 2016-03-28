Мармазов: «Зозуля просил у «Кубани» полтора миллиона»

Бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов поведал историю о несостоявшемся переходе нападающего «Днепра» Романа Зозули в российскую Премьер-лигу: сначала он не смог договориться со столичным «Динамо», а затем и с «Кубанью».

«Говорят, перед самым закрытием минувшего трансферного окна в «Кубань», ту самую, вероломно соблазнившую Селезнева, отчаянно стучался… да, угадали, Зозуля. Предлагал свои услуги. Обещал помочь выстроить игру, мол, Зозуля придет – порядок наведет. Платить просил полтора миллиона престижных иностранных денег в год. Чистыми.

То ли он поздно кинулся, то ли «Кубань» не оценила по достоинству широкий жест футболиста и патриота, но сделка не состоялась. Между прочим – это так, к слову – трансферным окном ранее Зозуля пытался пристроиться в московское «Динамо». Но что-то и там не задалось», – приводит слова Мармазова ФАН.

Стоит отметить, что в 6 матчах текущего чемпионата Украины на счету Зозули два гола и одна результативная передача.