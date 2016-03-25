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    Месси: «Нужно было победить Чили любой ценой»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пообщался с журналистами после отборочного матча чемпионата мира 2018 года с Чили (2:1).

    «Нужно было победить Чили любой ценой, и Аргентина сделала это. Наша команда выкладывается на все 100% во всех матчах. Мы выиграли в борьбе с очень сильной командой. Знали, что победа была очень важна, если принять во внимание турнирную таблицу», – сказал аргентинец.

    Сборная Аргентины набрала восемь очков в пяти матчах отборочного цикла и занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Marca

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    25.03.2016 07:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 25 марта 2016, 08:29

      2018???исправьте,и это отборочные к ЧМ,а не матч ЧМ

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