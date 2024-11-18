Роналдо хочет назначить Гвардиолу главным тренером сборной Бразилии

Экс-нападающий «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Милана» Роналдо рассчитывает стать президентом Конфедерации бразильскогго футбола (CBF) в 2026 году.

По данным Sport, он хочет при этом, чтобы его опорой стал спортивный проект, построенный вокруг назначения Хосепа Гвардиолы главным тренером сборной.

Пока испанский специалист не дал ни положительного, ни отрицательного ответа касательно такого плана, хотя в курсе его существования. Если Гвардиола решит отдохнуть после работы в «Манчестер Сити», то место в сборной Бразилии может появиться как раз вовремя, после паузы в карьере тренера.

Ранее сообщалось, что специалисту несколько раз звонили из CBF в этом году. Работа с бразильской командой в принципе ему интересна.

Сейчас 48-летний Роналдо является президентом «Вальядолида».

Контракт 53-летнего Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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