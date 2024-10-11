Отбор ЧМ-2026. Аргентина в гостях сыграла вничью с Венесуэлой, Бразилия победила Чили

Завершились четыре матча 9-го тура квалифкации ЧМ-2026 в Южной Америке.

Сборная Венесуэлы дома сыграла вничью с Аргентиной – 1:1. Счет открыл защитник гостей Николас Отаменди на 13-й минуте. На 65-й его сравнял экс-футболист «Зенита», «Рубина» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел весь матч.

Начало встречи было отложено из-за ливня. Позднее сотрудникам стадиона «Монументаль де Матурин» пришлось сгонять воду с поля швабрами и граблями.

Чили на своем поле уступил Бразилии со счетом 1:2. Счет у хозяев открыл на 2-й минуте Эдуардо Варгас. У Бразилии сравнял счет Игор Жезус на 45+1-й минуте, а на 89-й Луис Энрике принес ей волевую победу.

Чилийский защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес был заменен на 65-й минуте.

Боливия в меньшинстве обыграла Колумбию со счетом 1:0 благодаря голу Мигела Теркероса на 58-й минуте. Боливийцы играли вдесятером с 20-й минуты после удаления Эктора Куэльяра.

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба вышел на замену на 23-й минуте. Еще один колумбийский игрок «быков» Кевин Кастаньо играл с начала встречи и был заменен на 63-й минуте.

Эквадор сыграл вничью с Парагваем – 0:0. Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна провел весь матч.

Аргентина лидирует в отборе с 19 очками после первого круга южноамериканского турнира. В первую шестерку, которая получит прямые путевки на ЧМ-2026, сейчас также входят Колумбия (16 очков), Уругвай (15), Бразилия (13), Эквадор (12) и Боливия (12). Венесуэла с 11 очками занимает 7-е место, которое дает право сыграть в стыковых межконтинентальных матчах. Далее расположились Парагвай (10 очков), Чили (5) и Перу (3).

Перу и Уругвай провели на матч меньше и начнут игру между собой в ночь на 12 октября в 4:30 мск.

Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка. 9-й тур

Венесуэла – Аргентина – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Отаменди, 13; 1:1 – Рондон, 65.

Чили – Бразилия – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Варгас, 2; 1:1 – Жезус, 45+1; 1:2 – Энрике, 89.

Эквадор – Парагвай – 0:0

Боливия – Колумбия – 1:0 (0:0)

Гол: Теркерос, 58.

Удаления: Куэльяр, 20 – нет.

Календарь отбора ЧМ-2026

Турнирная таблица отбора ЧМ-2026