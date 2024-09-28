Вратаря сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 матча за оскорбительное поведение

Дисциплинарная комиссия ФИФА дисквалифицировала вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на 2 матча за оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры.
Он пропустит матчи национальной команды в отборе ЧМ-2026 в октябре.
- 10 сентября после поражения в гостевой игре квалификации чемпионата мира с Колумбией (1:2) Мартинес ударил по видеокамере, задев при этом руку оператора.
- Он не сможет принять участие в играх Аргентины с Венесуэлой 10 октября (в гостях) и с Боливией 15 октября (дома).