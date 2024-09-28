Вратаря сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 матча за оскорбительное поведение

Дисциплинарная комиссия ФИФА дисквалифицировала вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на 2 матча за оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры.

Он пропустит матчи национальной команды в отборе ЧМ-2026 в октябре.