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  • Вратаря сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 матча за оскорбительное поведение

Вратаря сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 матча за оскорбительное поведение

28 сентября 2024, 11:37

Дисциплинарная комиссия ФИФА дисквалифицировала вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на 2 матча за оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры.

Он пропустит матчи национальной команды в отборе ЧМ-2026 в октябре.

  • 10 сентября после поражения в гостевой игре квалификации чемпионата мира с Колумбией (1:2) Мартинес ударил по видеокамере, задев при этом руку оператора.
  • Он не сможет принять участие в играх Аргентины с Венесуэлой 10 октября (в гостях) и с Боливией 15 октября (дома).

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Источник: официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Мартинес Эмилиано
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