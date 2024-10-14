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    • Прогноз на точный счет матча Колумбия – Чили, Квалификация ЧМ, 15 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Колумбия – Чили, Квалификация ЧМ, 15 октября 2024 года

    15 октября 2024 года на стадионе Estadio Metropolitano Roberto Meléndez пройдет матч 10-го тура Квалификации ЧМ Южной Америки между сборными Колумбии и Чили. Колумбия надеется закрепиться на верхних позициях таблицы, в то время как Чили пытается улучшить свое положение и выбраться с последнего места.

    Колумбия

    Колумбия занимает второе место в группе Квалификации ЧМ с 16 очками после девяти туров. В последней игре команда неожиданно проиграла Боливии со счетом 0:1, что подчеркнуло их неуверенную форму в обороне. Лучший бомбардир команды – Луис Диас Маруланда, который забил 6 голов в 19 матчах за сборную.

    Колумбия демонстрирует хорошую игру на домашнем стадионе, одержав 8 побед подряд в домашних матчах. Однако проблемы в защите, особенно в последних играх, делают матч с Чили довольно непредсказуемым. За последние 5 матчей команда забила 4 гола и пропустила столько же. Средний показатель забитых и пропущенных голов – 0,8 за игру.

    Последние матчи Колумбии:

    • Боливия 1:0 Колумбия

    • Колумбия 2:1 Аргентина

    • Перу 1:1 Колумбия

    • Аргентина 1:0 Колумбия (Кубок Америки)

    • Уругвай 0:1 Колумбия (Кубок Америки)

    Чили

    Чили находится на последнем, десятом месте в турнирной таблице с 5 очками после девяти туров. Последняя игра против Бразилии завершилась поражением со счетом 1:2, что стало уже четвертым подряд проигрышем для чилийцев. Лучший бомбардир команды – Эдуардо Варгас, забивший 4 гола в 9 матчах.

    Чили сталкивается с проблемами в атаке и обороне, пропуская в 4 последних матчах подряд. За последние 5 игр они забили всего 2 гола и пропустили 8, что подчеркивает их слабую форму. Средний показатель забитых голов – 0,4 за игру, а пропущенных – 1,6.

    Последние матчи Чили:

    • Чили 1:2 Бразилия

    • Чили 1:2 Боливия

    • Аргентина 3:0 Чили

    • Канада 0:0 Чили (Кубок Америки)

    • Чили 0:1 Аргентина (Кубок Америки)

    Личные встречи

    История личных встреч между Колумбией и Чили говорит о конкурентности этих команд. В последних семи встречах Колумбия не проигрывала пять раз. Последняя игра, состоявшаяся в сентябре 2023 года, завершилась нулевой ничьей. Однако Колумбия традиционно сильно играет дома, что может сыграть решающую роль в предстоящем матче.

    Статистика

    Колумбия

    • Забивает в среднем: 0,8 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0,8 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    Чили

    • Забивает в среднем: 0,4 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1,6 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    • 0 побед, 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Колумбия – Чили

    Учитывая текущую форму команд и их статистику, Колумбия выглядит фаворитом в этом противостоянии, особенно с учетом их успешных домашних матчей. Чили продолжает испытывать проблемы в защите и атаке, что затрудняет их шансы на положительный результат в этой встрече. Колумбия, скорее всего, будет стремиться контролировать ход игры и использовать свои атакующие возможности.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Колумбии – коэффициент 1.70

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Колумбии за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Колумбии с учетом их преимуществ в домашних матчах и слабой формы Чили.

    Рекомендация: 1:0 в пользу Колумбии за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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