Отбор ЧМ-2026. Перу обыграл Уругвай, одержав первую победу в квалификации, Аргентина лидирует после первого круга

Завершился последний матч 9-го тура квалифкации ЧМ-2026 в Южной Америке.

Сборная Перу дома обыграла Уругвай со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил Мигель Араухо.

Для Перу эта победа стала первой в нынешнем отборе.

По итогам первого круга южноамериканского турнира в рамках квалификации на ЧМ-2026 лидирует Аргентина с 19 очками. Далее следуют Колумбия (16 очков), Уругвай (15), Бразилия (13), Эквадор (12), Боливия (12), Венесуэла (11), Парагвай (10), Перу (6) и Чили (5).

Первые шесть команд получат прямые путевки на ЧМ-2026, команда, ставшая седьмой, сыграет в межконтинентальном плей-офф.

Отборочный матч к ЧМ. Южная Америка. 9-й тур

Перу – Уругвай – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Араухо, 88.

Календарь отбора ЧМ-2026

Турнирная таблица отбора ЧМ-2026