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    • Отбор ЧМ-2026. Перу обыграл Уругвай, одержав первую победу в квалификации, Аргентина лидирует после первого круга

    Отбор ЧМ-2026. Перу обыграл Уругвай, одержав первую победу в квалификации, Аргентина лидирует после первого круга

    Завершился последний матч 9-го тура квалифкации ЧМ-2026 в Южной Америке.

    Сборная Перу дома обыграла Уругвай со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил Мигель Араухо.

    Для Перу эта победа стала первой в нынешнем отборе.

    По итогам первого круга южноамериканского турнира в рамках квалификации на ЧМ-2026 лидирует Аргентина с 19 очками. Далее следуют Колумбия (16 очков), Уругвай (15), Бразилия (13), Эквадор (12), Боливия (12), Венесуэла (11), Парагвай (10), Перу (6) и Чили (5).

    Первые шесть команд получат прямые путевки на ЧМ-2026, команда, ставшая седьмой, сыграет в межконтинентальном плей-офф.

    Отборочный матч к ЧМ. Южная Америка. 9-й тур

    Перу – Уругвай – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Араухо, 88.

    Календарь отбора ЧМ-2026

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2026

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    Источник: «Бомбардир»

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