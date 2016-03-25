Месси: «Нужно было победить Чили любой ценой»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пообщался с журналистами после отборочного матча чемпионата мира 2018 года с Чили (2:1).

«Нужно было победить Чили любой ценой, и Аргентина сделала это. Наша команда выкладывается на все 100% во всех матчах. Мы выиграли в борьбе с очень сильной командой. Знали, что победа была очень важна, если принять во внимание турнирную таблицу», – сказал аргентинец.

Сборная Аргентины набрала восемь очков в пяти матчах отборочного цикла и занимает четвертое место в турнирной таблице.