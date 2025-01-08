Неймар выразил желание сыграть на ЧМ-2026

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос, считает ли он, что у него есть шанс вернуться в состав сборной Бразилии к чемпионату мира 2026 года.

«Я постараюсь. Я хочу быть там. Я сделаю все возможное, чтобы стать частью сборной. Я знаю, что это может быть мой последний чемпионат мира, мой последний шанс, и я сделаю все, чтобы сыграть на нем.

Я очень верю в команду, в игроков, которые появляются, которые молоды. Это молодая команда.

Сегодня мы находимся не в том положении, в котором хотели бы быть. Я думаю, что вместе мы можем достичь чего-то очень большого. У нас есть год, полтора, чтобы работать, делать все правильно и попасть на чемпионат мира», – сказал Неймар.