Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Отбор ЧМ-2026. Аргентина проиграла Парагваю (1:2)

    Аргентина в 11-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2026 уступила на выезде Парагваю. Единственный мяч у аргентинцев забил Лаутаро Мартинес.

    Весь в матч в составе Аргентины провел Лионель Месси.

    Команда Лионеля Скалони лидируют в турнире. Парагвай идет шестым – на месте, дающем прямую путевку на ЧМ-2026.

    Отбор ЧМ-2026. КОНМЕБОЛ. 11-й тур

    Парагвай – Аргентина – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мартинес, 11; 1:1 – Санабрия, 19; 2:1 – Альдрете, 47.

    Календарь отбора ЧМ-2026

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2026

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Прогноз на точный счет матча Парагвай – Аргентина, Квалификация ЧМ, 15 ноября 2024 года
    Определен обладатель трофея Яшина-2024
    Месси: «Я осуществил самую большую футбольную мечту» 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 