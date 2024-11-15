Отбор ЧМ-2026. Аргентина проиграла Парагваю (1:2)

Аргентина в 11-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2026 уступила на выезде Парагваю. Единственный мяч у аргентинцев забил Лаутаро Мартинес.

Весь в матч в составе Аргентины провел Лионель Месси.

Команда Лионеля Скалони лидируют в турнире. Парагвай идет шестым – на месте, дающем прямую путевку на ЧМ-2026.

Отбор ЧМ-2026. КОНМЕБОЛ. 11-й тур

Парагвай – Аргентина – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Мартинес, 11; 1:1 – Санабрия, 19; 2:1 – Альдрете, 47.

Календарь отбора ЧМ-2026

Турнирная таблица отбора ЧМ-2026

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