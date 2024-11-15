Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Парагвай - Аргентина
Парагвай - Аргентина: обзор матча 15 ноября 2024
Парагвай
15.11.2024, пятница, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур
2 : 1
Завершен
Аргентина
19'
А. Санабрия
47'
О. Альдрете
11'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парагвай - Аргентина
Замена
Каку
️️️️
М. Альмирон
90'
86'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Х. Альварес
Желтая карточка
И. Питта
84'
Замена
Р. Соса
️️️️
Х. Энкисо
82'
Замена
М. Вилласанти
️️️️
Д. Бобадилья
82'
81'
Желтая карточка
Н. Отаменди
78'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Н. Молина
77'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Э. Фернандес
Замена
А. Ромеро
️️️️
Д. Гомес
72'
Замена
И. Питта
️️️️
А. Санабрия
72'
64'
Замена
А. Гарначо
️️️️
А. Мак Аллистер
Желтая карточка
А. Кубас
49'
ГОЛ! 2:1!
О. Альдрете
Пас отдал
Д. Гомес
47'
46'
Замена
Л. Балерди
️️️️
К. Ромеро
Желтая карточка
О. Альдрете
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
Пас отдал
Г. Веласкес
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Э. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
8
Диего Гомес
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Парагвай
12
Juan Espinola
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
7
Рамон Соса
ЛВ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
23
Матиас Галарса
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
17
Каку
АП
25
Исидро Питта
ЦФ
4
C. Olmedo
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Фернандес
2
Веласкес
3
Альдрете
6
Алонсо
15
Гомес
14
Кубас
8
Гомес
10
Альмирон
19
Энкисо
9
Санабрия
16
Бобадилья
4-1-2-1-2
23
Мартинес
26
Молина
13
Ромеро
19
Отаменди
3
Тальяфико
8
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
9
Альварес
22
Мартинес
16
Бобадилья
20
Вилласанти
20
Вилласанти
16
Бобадилья
10
Альмирон
17
Каку
17
Каку
10
Альмирон
19
Энкисо
7
Соса
7
Соса
19
Энкисо
8
Гомес
11
Ромеро
11
Ромеро
8
Гомес
9
Санабрия
25
Питта
25
Питта
9
Санабрия
13
Ромеро
2
Балерди
2
Балерди
13
Ромеро
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
8
Фернандес
5
Паредес
5
Паредес
8
Фернандес
20
Мак Аллистер
17
Гарначо
17
Гарначо
20
Мак Аллистер
9
Альварес
21
Кастелланос
21
Кастелланос
9
Альварес
Остались в запасе
Парагвай
Аргентина
12
Juan Espinola
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
4
C. Olmedo
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
12
Juan Espinola
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
23
Матиас Галарса
ЦП
4
C. Olmedo
ЦФ
18
Алекс Арсе
ЦФ
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
25
Факундо Медина
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Парагвай - Аргентина
3
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
9
Офсайды
2
1
Количество передач
184
650
Точность передач %
65
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Дефенсорес дель Чако
Посещаемость:
32200 из 36000 зрителей (89%)
Новости команд
Все
Парагвай
Аргентина
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
27 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
Япония – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Парагвая на победу в матче
16 ноября
Сингапур – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Сингапура и Парагвая на победу в матче
12 ноября
Россия может сыграть с участником 1/8 финала ЧМ-2026
28 октября
1
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
27 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+