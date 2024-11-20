Отбор ЧМ-2026. Бразилия сыграла вничью с Уругваем (1:1)

В 12-м туре отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке национальная команда Бразилии в городе Салвадор сыграла вничью с Уругваем со счетом 1:1.

Счет в матче открыли гости. На 55-й минуте отличился Федерико Вальверде.

Бразилия отыгралась на 62-й минуте усилиями Жерсона.

Защитник «Динамо» и сборной Уругвая Николас Маричаль остался в запасе.

Ничья позволила уругвайцам выйти на 2-е место в отборе с 20 очками после 12 матчей. Бразилия же наоборот потеряла позицию и стала 5-й с 18 баллами.

На ЧМ напрямую попадут первые 6 команд из Южной Америки, а седьмая отправится в стыковые матчи.

Отборочный матч к ЧМ. Южная Америка. 12-й тур

Бразилия – Уругвай – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Вальверде, 55; 1:1 – Жерсон, 62.

Календарь отбора ЧМ-2026

Турнирная таблица отбора ЧМ-2026

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