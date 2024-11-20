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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Уругвай
Бразилия - Уругвай: обзор матча 20 ноября 2024
Бразилия
20.11.2024, среда, 03:45
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
1 : 1
Завершен
Уругвай
62'
Жерсон
55'
Ф. Вальверде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Уругвай
Желтая карточка
Габриэль
90'
+3
Желтая карточка
Л. Пакета
89'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Жерсон
86'
Замена
Андре
️️️️
Б. Гимарайнс
86'
83'
Желтая карточка
Г. Варела
81'
Замена
К. Оливера
️️️️
М. Араухо
Желтая карточка
Рафинья
69'
66'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
Ф. Пельистри
ГОЛ! 1:1!
Жерсон
62'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Абнер
58'
Замена
Л. Энрике
️️️️
И. Жезус
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вальверде
Пас отдал
М. Араухо
46'
Замена
Р. Агирре
️️️️
Д. Нуньес
41'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
7
Жерсон
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Савиньо
ПВ
10
Рафинья
ПВ
26
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
(К)
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бразилия
1
Бенто
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
14
Мурильо
ЦЗ
13
Додо
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Андре
ОП
20
Лукас Пакета
АП
5
Андреас Перейра
АП
20
Луис Энрике
ПВ
11
Эстевао
ЦФ
Уругвай
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
24
Хуан Родригес
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
25
Николас Фонсека
ЦП
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Кристиан Оливера
ПВ
18
Родриго Агирре
ЦФ
0
Лучано Родригес
ЦФ
4-2-3-1
23
Эдерсон
16
Абнер
4
Маркиньос
3
Габриэль
13
Данило
7
Жерсон
8
Гимарайнс
7
Винисиус
20
Савиньо
10
Рафинья
26
Жезус
4-1-2-2-1
1
Рочет
13
Варела
16
Оливера
2
Хименес
6
Сараччи
5
Угарте
8
Вальверде
6
Бентанкур
11
Пельистри
20
Араухо
9
Нуньес
8
Гимарайнс
18
Андре
18
Андре
8
Гимарайнс
7
Жерсон
20
Пакета
20
Пакета
7
Жерсон
16
Абнер
22
Мартинелли
22
Мартинелли
16
Абнер
26
Жезус
20
Энрике
20
Энрике
26
Жезус
11
Пельистри
24
Родригес
24
Родригес
11
Пельистри
20
Араухо
19
Оливера
19
Оливера
20
Араухо
9
Нуньес
18
Агирре
18
Агирре
9
Нуньес
Остались в запасе
Бразилия
Уругвай
1
Бенто
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
14
Мурильо
ЦЗ
13
Додо
ПЗ
5
Андреас Перейра
АП
11
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
24
Хуан Родригес
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
25
Николас Фонсека
ЦП
21
Факундо Торрес
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
0
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Бенто
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
14
Мурильо
ЦЗ
13
Додо
ПЗ
5
Андреас Перейра
АП
11
Эстевао
ЦФ
Остались в запасе
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
24
Хуан Родригес
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
25
Николас Фонсека
ЦП
21
Факундо Торрес
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
0
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Бразилия - Уругвай
3
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
11
Офсайды
1
1
Количество передач
530
329
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
Фонте-Нова
Посещаемость:
41511 из 66080 зрителей (62%)
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