Тренер сборной Бразилии заявил о наличии прогресса в игре команды, несмотря на результаты

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор после домашнего матча отбора ЧМ-2026 с Уругваем (1:1) выразил уверенность, что игра команды под его руководством улучшается, хотя результаты маскируют происходящее.

«Прогресс налицо. Я сужу по игре всех наших линий. В последних двух играх мы показали хороший результат, где-то нам не повезло. Еще один гол – и мы могли бы закончить год на 2-м месте в таблице.

Я думаю, что в нашей игре многое изменилось. Мы идем своим путем, мы хотим улучшать наши результаты и уже близки к этому. Но нужно время, чтобы создать идеальную команду, которая будет вселять в болельщиков больше уверенности.

Работа идет, даже если некоторые не хотят этого замечать. Результаты, к сожалению, могут маскировать происходящее. Я уверен в команде и верю, что результаты улучшатся – как раз тогда, когда их значимость будет много выше», – сказал Доривал.

62-летний специалист возглавил сборную Бразилии 10 января.

На Кубке Америки-2024 бразильцы выбыли в 1/4 финала, проиграв Уругваю (0:0, по пенальти 2:4)

В квалификации ЧМ-2026 Бразилия занимает 5-е место с 18 очками после 12 матчей.

Под руководством Доривала Жуниора команда провела в отборе 6 матчей, в которых одержала 3 победы при 2 ничьих и 1 поражении.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE