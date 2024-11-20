Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер сборной Бразилии заявил о наличии прогресса в игре команды, несмотря на результаты

    Тренер сборной Бразилии заявил о наличии прогресса в игре команды, несмотря на результаты

    Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор после домашнего матча отбора ЧМ-2026 с Уругваем (1:1) выразил уверенность, что игра команды под его руководством улучшается, хотя результаты маскируют происходящее.

    «Прогресс налицо. Я сужу по игре всех наших линий. В последних двух играх мы показали хороший результат, где-то нам не повезло. Еще один гол – и мы могли бы закончить год на 2-м месте в таблице.

    Я думаю, что в нашей игре многое изменилось. Мы идем своим путем, мы хотим улучшать наши результаты и уже близки к этому. Но нужно время, чтобы создать идеальную команду, которая будет вселять в болельщиков больше уверенности.

    Работа идет, даже если некоторые не хотят этого замечать. Результаты, к сожалению, могут маскировать происходящее. Я уверен в команде и верю, что результаты улучшатся – как раз тогда, когда их значимость будет много выше», – сказал Доривал.

    • 62-летний специалист возглавил сборную Бразилии 10 января.
    • На Кубке Америки-2024 бразильцы выбыли в 1/4 финала, проиграв Уругваю (0:0, по пенальти 2:4)
    • В квалификации ЧМ-2026 Бразилия занимает 5-е место с 18 очками после 12 матчей.
    • Под руководством Доривала Жуниора команда провела в отборе 6 матчей, в которых одержала 3 победы при 2 ничьих и 1 поражении.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Отбор ЧМ-2026. Бразилия сыграла вничью с Уругваем (1:1)
    Роналдо хочет назначить Гвардиолу главным тренером сборной Бразилии
    Винисиус послал «в жопу» судью матча с Венесуэлой 13
    Источник: Globo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2024 08:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 