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    Месси высказался о своем будущем в футболе

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча отбора ЧМ-2026 с Боливией (6:0) высказался о поддержке фанатов и своем будущем в футболе. Болельщики на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе скандировали его имя и устроили ему овацию.

    «Очень приятно быть здесь и увидеть эмоции болельщиков. Меня тронуло, что они скандировали мое имя.

    Я не устанавливаю никаких дат или сроков относительно своего будущего. Просто хочу наслаждаться всем этим и ощущать любовь фанатов. Сейчас это трогает меня больше, чем когда-либо, потому что это могут быть мои последние матчи [за сборную].

    Это меня заводит. Хочу наслаждаться тем, что я счастлив там, где я есть. В сборной я всегда чувствую себя молодым парнем, потому что мне очень комфортно в этой команде. Пока я чувствую себя хорошо и могу выступать на том уровне, на котором хочу, то буду продолжать наслаждаться этим», – сказал Месси.

    • В прошедшем матче 37-летний аргентинец забил 3 гола и отдал 2 передачи.
    • Это был 10-й хет-трик Месси в составе национальной команды.

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    Источник: mundoalbiceleste

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