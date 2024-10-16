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    • Отбор ЧМ-2026. Бразилия разгромила Перу (4:0), 3+2 Месси помогли Аргентине победить Боливию (6:0)

    Отбор ЧМ-2026. Бразилия разгромила Перу (4:0), 3+2 Месси помогли Аргентине победить Боливию (6:0)

    В матчах 10-го тура квалифкации ЧМ-2026 в Южной Америке Бразилия победила Перу со счетом 4:0, а Аргентина разгромила Боливию – 6:0.

    Нападающий аргентинцев Лионель Месси оформил хет-трик и сделал 2 голевые передачи.

    Аргентина лидирует в отборе с 22 очками. Далее идет Колумбия (19 очков), у Уругвая, Эквадора и Бразилии по 16 очков. Следом расположились Парагвай (13), Боливия (12), Венесуэла (11). Первые шесть команд напрямую выйдут на ЧМ-2018. Седьмая команда попадет в стыковые матчи.

    Отборочный матч к ЧМ. Южная Америка. 10-й тур

    Аргентина – Боливия – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Месси, 19; 2:0 – Мартинес, 43; 3:0 – Альварес, 45+3; 4:0 – Алмада, 69, 5:0 – Месси, 84; 6:0 – Месси, 86.

    Бразилия – Перу – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рафинья, 38 (с пенальти); 2:0 – Рафинья, 54 (с пенальти); 3:0 – Перейра, 71; 4:0 – Энрике, 74.

    Календарь отбора ЧМ-2026

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2026

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    Источник: «Бомбардир»

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