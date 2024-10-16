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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Перу
Бразилия - Перу: обзор матча 16 октября 2024
Бразилия
16.10.2024, среда, 03:45
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур
4 : 0
Завершен
Перу
38'
Рафинья (П)
54'
Рафинья (П)
71'
А. Перейра
74'
Л. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Перу
Желтая карточка
Вандерсон
83'
Замена
Андре
️️️️
Б. Гимарайнс
79'
78'
Замена
J. Murrugarra
️️️️
С. Пенья
Замена
Эндрик
️️️️
Рафинья
78'
Замена
М. Перейра
️️️️
И. Жезус
78'
ГОЛ! 4:0!
Л. Энрике
Пас отдал
И. Жезус
74'
73'
Замена
Ж. Гримальдо
️️️️
Э. Флорес
73'
Замена
Э. Поло
️️️️
Л. Адвинкула
ГОЛ! 3:0!
А. Перейра
Пас отдал
Л. Энрике
71'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Савиньо
69'
Замена
А. Перейра
️️️️
Родриго
69'
68'
Желтая карточка
У. Картахена
57'
Замена
L. Ramos
️️️️
Б. Рейна
57'
Замена
О. Сонне
️️️️
Х. Кастильо
55'
Желтая карточка
К. Самбрано
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Рафинья
54'
48'
Желтая карточка
Х. Кастильо
45'
Желтая карточка
П. Галлезе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Рафинья
38'
8'
Желтая карточка
Б. Рейна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Маркиньос
(К)
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
7
Жерсон
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Родриго
ПВ
10
Рафинья
ПВ
20
Савиньо
ПВ
26
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
17
Луис Адвинкула
(К)
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Бразилия
12
Вевертон
ВР
1
Бенто
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Андре
ОП
5
Андреас Перейра
АП
8
Матеус Перейра
АП
20
Луис Энрике
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Jorge Murrugarra
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
11
Брайан Рейна
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
9
Luis Ramos
ЦФ
4-2-3-1
23
Эдерсон
16
Абнер
4
Маркиньос
3
Габриэль
13
Вандерсон
7
Жерсон
8
Гимарайнс
10
Родриго
10
Рафинья
20
Савиньо
26
Жезус
4-2-1-3
1
Галлезе
5
Самбрано
22
Калленс
5
Араухо
4
Лопес
16
Картахена
16
Кастильо
10
Пенья
20
Флорес
20
Валера
17
Адвинкула
8
Гимарайнс
18
Андре
18
Андре
8
Гимарайнс
10
Родриго
5
Перейра
5
Перейра
10
Родриго
26
Жезус
8
Перейра
8
Перейра
26
Жезус
20
Савиньо
20
Энрике
20
Энрике
20
Савиньо
10
Рафинья
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Рафинья
16
Кастильо
22
Сонне
22
Сонне
16
Кастильо
10
Пенья
13
13
10
Пенья
11
Рейна
11
Рейна
17
Адвинкула
7
Поло
7
Поло
17
Адвинкула
20
Флорес
10
Гримальдо
10
Гримальдо
20
Флорес
Рейна
9
9
Рейна
Остались в запасе
Бразилия
Перу
12
Вевертон
ВР
1
Бенто
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
12
Карлос Каседа
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
8
Пьеро Киспе
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
1
Бенто
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
8
Пьеро Киспе
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Статистика матча Бразилия - Перу
1
5
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
17
Офсайды
0
3
Количество передач
505
240
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Estadio Nacional Mane Garrincha, Brasilia
Посещаемость:
60139
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