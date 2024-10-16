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    Месси догнал Роналду по числу хет-триков в составе сборных

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся по числу хет-триков в составе национальной команды с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. У обоих стало по 10 матчей с 3+ голами.

    37-летний Месси сегодня забил три мяча в игре с Боливией (6:0) в отборе ЧМ-2026.

    Всего он делал хет-трики 3 раза в матчах отбора ЧМ в Южной Америке (кроме сегодняшнего матча, это игры с Эквадором в 2017 году и Боливией в 2021-м), 1 – в игре на Кубок Америки (игра с Панамой в 2016-м) и 6 – в товарищеских встречах (игры с Швейцарией и Бразилией в 2012-м, Гватемалой в 2013-м, Гаити в 2018-м, Эстонией в 2022-м – в составе пента-трика, Кюрасао в 2023-м).

    У 39-летнего форварда Криштиану Роналду тоже 10 игр с 3+ голами в составе сборной Португалии.

    Из них 1 пришелся на финальный турнир ЧМ (игра с Испанией в 2018 году), 5 – на отборы ЧМ в Европе (игры с Северной Ирландией и Швецией в 2013-м, Андоррой в 2016-м – в составе покера, Фарерскими островами в 2017-м и Люксембургом в 2021-м), 3 – на отборы Евро (игры с Арменией в 2015-м и дважды с Литвой в 2019-м, в том числе один раз в составе покера), 1 – на Лигу наций (с Швейцарией в 2019-м).

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    Источник: Sports

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